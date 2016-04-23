Москва, 23 апреля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России зафиксировала запуск северокорейской баллистической ракеты, который был осуществлен с подводной лодки. Об этом, как передает НТВ, сообщил информированный источник.

mil.ru РЛС «Воронеж-М» СПРН России

«СПРН этот пуск, конечно, видела, — говорит источник. — Но так как это был пуск оперативно-тактической ракеты и траектория полета была направлена не в сторону границ РФ, то система не квалифицировала ее как угрозу».

23 апреля южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что вооруженные силы Корейской Народно-демократической республики (КНДР) произвели пуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Во время запуска субмарина находилась в Японском море в районе города Синпхо (провинция Хамген-Намдо).

Пока неизвестно, был ли пуск успешным.

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