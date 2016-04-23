Дамаск, 23 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Отказ одного из двигателей мог стать причиной крушения истребителя МиГ-23 ВВС Сирии под Дамаском. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в сирийских вооруженных силах.

Alexey Goral Истребитель МиГ-23

«Летчик успел сообщить, что произошел отказ двигателя, и он катапультируется», — сказал источник.

При этом он также добавил, что воздушное судно недавно прошло ремонт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля истребитель МиГ-23 ВВС Сирии потерпел крушение в районе Дамаска.

По предварительным данным, воздушное судно рухнуло из-за технической неисправности. Пилот успел катапультироваться. Но позже выяснилось, что он попал в плен к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

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