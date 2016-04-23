Воронеж, 23 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Следователи приступили к работе на месте пожара на автозаправочной станции в Левобережном районе Воронежа, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

В настоящее время по факту пожара на АЗС началась доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на автозаправочной станции произошел сегодня, 23 апреля, около 12:20, на улице Лебедева в Левобережном районе. Известно, что произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. К 15:21 пожарным удалось ликвидировать пожар.

По предварительным данным, пострадали два человека, оба сотрудники автозаправки.