Москва, 23 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит доследственную проверку по появившееся ранее информации об избиении таксиста двумя сотрудниками полиции на юге Москвы. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

moscow.sledcom.ru Автомобиль Следственного комитета

Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что двое сотрудников ГИБДД избили таксиста, который является уроженцем Таджикистана, за то, что он не пропустил пешехода на пешеходном переходе.

Инцидент произошел на улице Подольских курсантов возле дома №24. Полицейские остановили таксиста и поинтересовались у него, почему он не пропустил пешехода. Затем они выволокли таксиста из автомобиля и начали бить. Машина была отправлена на штрафстоянку.

Следственный комитет в ходе доследственной проверки собирается установить все обстоятельства произошедшего. Будут допрошены полицейские, а также свидетели инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.