Минск, 23 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 апреля в рамках республиканского субботника принял участие в работах по бетонированию монолитных безбалочных перекрытий трибуны стадиона «Динамо» в Минске. Как сообщает пресс-служба президента, перед работой Лукашенко ознакомился с ходом реконструкции стадиона.

president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском субботнике

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко, при реконструкции стадиона максимально учитываются и требования футбольной федерации.

Завершить реконструкцию стадиона планируется в конце 2017 года. В результате арена должна стать многофункциональным спортивно-зрелищным сооружением, где помимо соревнований по легкой атлетике самого высокого уровня также можно будет проводить футбольные матчи, концерты и другие культурно-массовые мероприятия, организовать полноценный тренировочный процесс.

Специально для этого рядом с основным стадионом будет построен тренировочный. Они будут соединены между собой подземным переходом для спортсменов.

Обязательным условием при реконструкции также является сохранение исторической части стадиона в виде аркады. Всего на основном стадионе предусмотрено более 22 тыс. мест, 70−75% которых будет накрывать козырек над трибунами. Помимо спортивной инфраструктуры на объекте разместятся торговые павильоны, пункты для общественного питания.

Как сообщает агентство БелТА, всего в республиканском в Белоруссии уже приняли участие более 3 млн человек.

Так, в Минске в работах по благоустройству было задействовано 690,5 тыс. человек, в Брестской области — 487,9 тыс., Гомельской — 455 тыс., Минской — 362,5 тыс., Витебской — 350 тыс., Могилевской — 351 тыс., Гродненской — 305 тыс. человек. Во время республиканского субботника заработано 67,7 млрд белорусских. рублей. Объем производства промышленной продукции в день субботника в целом по стране в текущих ценах составил 142,9 млрд белорусских рублей, выполненных подрядных работ — 24,3 млрд белорусских рублей.

Половина заработанных на мероприятии денежных средств остается в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мест боевой и воинской славы, захоронений времен Великой Отечественной войны.

Денежные ресурсы, перечисленные Минфину, планируется направить Гомельскому облисполкому для проектирования и строительства Гомельской областной детской клинической больницы.