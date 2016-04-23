В Единой Лиге ВТБ баскетболисты играют матчи последнего тура
Москва, 23 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум.
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1980. СССР
Баскетбол
- [[[flag-ru]]]ЦСКА (Москва) — [[[flag-ru]]] «Автодор» (Саратов) 101:90 (23:28, 26:16, 27:25, 25:21)
- [[[flag-ru]]] «Енисей» (Красноярск) —[[[flag-ru]]]«Химки» (Химки) 85:95 (22:21, 16:27, 27:21, 20:26)
- [[[flag-ru]]]«Красный Октябрь» (Волгоград) — [[[flag-kz]]] «Астана» (Астана, Казахстан) 106:85 (23:23, 33:20, 23:22, 27:20)
- [[[flag-ru]]]«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — [[[flag-cz]]] «Нимбурк» (Нимбурк, Чехия) 91:76 (19:16, 27:20, 25:20, 20:20)
Неопределённым остаётся распределение мест с третьего по пятое.
Последние матчи регулярного чемпионата пройдут завтра, 24 апреля, но окончательно распределение команд в плей-офф станет ясно только 28 апреля, когда свой последний матч проведут «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
Положение команд в регулярном чемпионате здесь.