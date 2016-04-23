Москва, 23 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1980. СССР Баскетбол

[[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва) — [[[flag-ru]]] «Автодор» (Саратов) 101:90 (23:28, 26:16, 27:25, 25:21)

(Москва) — «Автодор» (Саратов) (23:28, 26:16, 27:25, 25:21) [[[flag-ru]]] «Енисей» (Красноярск) — [[[flag-ru]]] «Химки» (Химки) 85:95 (22:21, 16:27, 27:21, 20:26)

«Енисей» (Красноярск) — (Химки) (22:21, 16:27, 27:21, 20:26) [[[flag-ru]]] «Красный Октябрь» (Волгоград) — [[[flag-kz]]] «Астана» (Астана, Казахстан) 106:85 (23:23, 33:20, 23:22, 27:20)

(Волгоград) — «Астана» (Астана, Казахстан) (23:23, 33:20, 23:22, 27:20) [[[flag-ru]]] «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — [[[flag-cz]]] «Нимбурк» (Нимбурк, Чехия) 91:76 (19:16, 27:20, 25:20, 20:20)

Неопределённым остаётся распределение мест с третьего по пятое.

Последние матчи регулярного чемпионата пройдут завтра, 24 апреля, но окончательно распределение команд в плей-офф станет ясно только 28 апреля, когда свой последний матч проведут «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Положение команд в регулярном чемпионате здесь.