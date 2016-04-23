Берлин, 23 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Украина направила официальную ноту протеста в министерство иностранных дел Германии из-за поезди германского политика, депутата Европарламента и члена партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Претцеля в Крым. Об этом сегодня, 23 апреля, пишет Der Spiegel.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Я на вас жалобу подам... Коллективную!

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил германским дипломатам, что въезд германского политика на территорию Крыма является не пустяком, а серьезным правонарушением.

Напомним, в апреле Претцель посетил Крым, где участвовал в работе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в качестве депутата Европарламента. Всего на форме присутствовали 70 иностранных граждан из 26 стран, среди них были два евродепутата.

Примечательно, что Претцел рассказал на ЯМЭФ, как украинский посол в Берлине Мельник угрожал ему суровой карой за поездку в Крым. Претцель подчеркнул, что он и его коллеги не боятся никаких угроз украинского посла.

Der Spiegel отмечает, что «Альтернатива для Германии» расширяет свои связи с Москвой. По данным издания, представители молодежного крыла партии договорились о сотрудничестве с активистами общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР).