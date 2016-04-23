Москва, 23 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ГИБДД избили таксиста, который не пропустил пешехода на пешеходном переходе на улице Подольских курсантов в районе дома №24. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из т/ф «Эти разные, разные, разные лица» Реж. Игорь Ильинский, Юрий Сааков. 1971. СССР Полицейские

Сообщается, что инцидент произошел на улице Подольских курсантов на юге Москвы. За рулем такси находился уроженец Таджикистана. По данным источника, полицейские остановил такси и поинтересовались у таксиста, почему он не пропустил пешехода.

Затем они выволокли таксиста из машины, которую эвакуировали на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции пока никак не прокомментировали этот инцидент. Подробности выясняются.