Пхеньян, 23 апреля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Корейской Народно-демократической республики (КНДР) произвели пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

mil.ru Пуск баллистической ракеты с подводной лодки

Сообщается, что по данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, с северокорейской субмарины в Японском море был произведен пуск баллистической ракеты. Пока неизвестно, был ли пуск успешным, отмечает ТАСС.

Напомним, в январе текущего года КНДР опубликовала видео запуска баллистической ракеты морского базирования. Запуск был произведен предположительно 21 декабря 2015 года.

На видео показан практически вертикальный старт ракеты с подводной лодки. Южнокорейские военные подтверждают факт тестового запуска КНДР баллистической ракеты для субмарин.

Напомним, против КНДР были введены новые международные санкции в связи с очередной серией ядерных и баллистических испытаний.