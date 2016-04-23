Красноярск, 23 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сегодня глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вручил благодарственные письма и почётные грамоты специалистам, принимавшим участие в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Енисейского ЦБК. В рамках церемонии награждения Акбулатов поручил первому заместителю главы города — руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову начать подготовку документов о снятии режима чрезвычайной ситуации на территории Енисейского ЦБК.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов вручил благодарственные письма и почётные грамоты специалистам, принимавшим участие в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Енисейского ЦБК

Напомним, обстановку, сложившуюся на территории целлюлозно-бумажного комбината, специалисты назвали чрезвычайной в январе текущего года. Несмотря на то, что городской комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций еще в декабре 2015 года были сформулированы достаточно жёсткие требования по наведению порядка, для устранения возгорания собственником предприятия ничего не было предпринято. Учитывая это, муниципалитет взял на себя работу по ликвидации очага возгорания.

В течение двух месяцев порядка 50 специалистов МП «Специализированное автотранспортное предприятие» и подрядных организаций вели работу по ликвидации свалки из тлеющих опилок объёмом 165 тыс. кубометров.

«Подобная задача была поставлена перед нашим предприятием впервые. Было, действительно, непросто. Сложности добавляли и погодные условия, задымлённость, постоянно менялось направление ветра. Приходилось убирать технику с объекта по несколько раз в день, чтобы не подвергать людей опасности. Работали без выходных. В итоге с поставленной задачей справились досрочно», — рассказал директор по производству МП «САТП» Дмитрий Сокирку.

Работа производилась способом «растаскивания»: с помощью тяжёлой техники складируемые вещества отсекались от основного объёма, активно проливались и размещались (растаскивались) на примыкающей территории. Ликвидация очага возгорания на территории Енисейский ЦБК была завершена в начале апреля. Последним стал этап отсыпки землёй опилок, распределённых тонких слоем по всей промплощадке. Это делалось для того, чтобы в дальнейшем опилки не раздувало ветром.

Рассказывая об особенностях тушения пожара, дорожный рабочий МП «САТП» Алексей Маады отметил: «Конечно, приходилось дышать гарью. Тушили и с машин, и с Енисея. Лично я подводил линию с водой от Енисея до очага. Использовали средства индивидуальной защиты, которые стесняли движения, обзор. Приходилось работать в паре, подстраховывать друг друга. Но мотивировала не только работа, а желание помочь Красноярску».

Обращаясь к специалистам, принимавшим участие в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Енисейского ЦБК, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов сказал: «Работа по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Енисейского ЦБК, безусловно, была сопряжена с риском, но вы своим примером показали, что значит готовность не словом, а делом помочь родному городу и его жителям. Каждый из вас занимает активную жизненную и гражданскую позицию. Ситуация, с которой мы столкнулись на Енисейском ЦБК, затронула интересы каждого горожанина. Поэтому от имени красноярцев я благодарю всех участников за самоотверженный труд».