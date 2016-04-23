Владикавказ, 23 апреля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В частном домовладении в селении Раздзог Правобережного района РСО-Алания обнаружено тело 17-летнего местного жителя. Как сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в управлении Следственного комитета России по региону, возбуждено уголовное дело и началась доследственная проверка по факту смерти подростка.

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Как рассказал старший помощник руководителя следственного управления Эдуард Гусов, 22 апреля около в 23:00 в одном из частных домовладений Раздзогского сельского поселения было обнаружено тело подростка с термическими ожогами руки и ноги, от воздействия электрического тока. «По предварительным данным, в вечернее время несовершеннолетний попытался сделать свет у себя в доме и, открыв электрощитовую, стал там что-то делать. В результате подросток получил поражение электрическим током и скончался на месте», — пояснил представитель следственного органа.

По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Северная Осетия — Алания организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.