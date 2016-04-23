Всеволожск, Ленинградская область, 23 апреля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Пожилой мужчина во Всеволожске направил шланг с газом в окно дома, а затем открыл огонь по вышедшему оттуда человеку и ранил его. Об этом необычном преступлении сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цитата из к/ф «Ворошиловский стрелок» Реж. Станислав Говорухин. 1998. Россия Вооружённый енсионер

По данным полиции, 69-летний пенсионер минувшей ночью в городе Всеволожске «на почве неприязненных отношений подключил шланг к газовой магистрали и направил его в открытое окно одного домов на Марьинской улице».

Увидев, что из дома выбежал проживающий там мужчина, злоумышленник из травматического оружия выстрелил в него и ранил. 43-летний пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован.

В отношении подозреваемого будет принято процессуальное решение. Пока он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Злоумышленнику может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

По данным СМИ, во время ЧП в доме, помимо пострадавшего мужчины, находились две женщины, одна из которых — бывшая падчерица пенсионера. Едва не обернувшиеся трагедией события стали следствием затянувшегося семейного конфликта.