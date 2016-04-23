Москва, 23 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что партия «Справедливая Россия» является одной из ведущих политических сил в РФ. Об этом сказано в приветственной телеграмме российского лидера к съезду «Справедливой России», который проходит сегодня, 23 апреля, в Москве, пишет «Коммерсантъ».

Goldfinger Телеграфный аппарат

Телеграмму Путина зачитал съезду лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Путин считает, что «Справедливая Россия» по праву считается одной из ведущих политических партий России. За прошедшие годы партия накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях, отметил президент.

«Реальными делами и своими инициативами завоевала поддержку значительной части граждан», — сказано в телеграмме президента.

Также Путин считает, что представители «Справедливой России» играют важную роль в защите интересов российских граждан, поддержке институтов семьи, воспитании молодежи и в борьбе с коррупцией.

Напомним, сегодня в Москве проходит съезд «Справедливой России». На съезде должны быть приняты важные кадровые вопросы. Также съезд должен утвердить новую программу партии.