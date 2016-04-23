Берлин, 23 апреля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама считает, что террористические группировки, такие как «Исламское государство» или «Аль-Каида», являются самой серьезной угрозой для Запада. Такое заявление Обама сделал в преддверии своего визита в Германию, намеченного на 24−25 апреля, в интервью изданию Bild, опубликованному сегодня, 23 апреля.

Цитата из к/ф Приказано уничтожить». Реж. Стюарт Бейрд. 1996. США Террористы

Обама подчеркнул, что террористы из таких группировок как ИГ и «Аль-Каида», являются самой серьезной угрозой, которой противостоит Запад. Он отметил, что борьба с ИГ сложна по многим причинам. «Для меня уничтожение ИГ имеет первостепенное значение», — подчеркнул Обама.

Американский президент напомнил, что боевики ИГ отступают в Сирии и Ираке. «Контролируемая группировкой территория становится заметно меньше», — добавил он.

Тем не менее, террористические акты в Париже и Брюсселе показали, что Запад должен делать больше для того, чтобы подобные нападения не повторялись, отметил Обама.

Примечательно, что Обама не назвал Россию главным вызовом для Запада. Однако многие представители американской политической элиты постоянно твердят, что для США и Запада в целом главной угрозой является Россия.