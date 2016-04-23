Санкт-Петербург, 23 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Генеральному директору строительной компании «Воин-В» Олегу Глущенко поступают угрозы в связи с уголовным делом о предполагаемой взятке депутата петербургского парламента Вячеслава Нотяга. Об этом в ходе заседания суда заявил представитель Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Крёстный отец 2». Реж. Фрэнсис Форд Кополла. 1974. США Угроза

В Кировском районном суде сегодня, 23 апреля, должны принять решение о мере пресечения для Нотяга. Депутат был задержан в момент получения денег от Глущенко.

По словам следователя, утром 23 апреля ему позвонил Олег Глущенко и сообщил, что получает телефонные угрозы от неизвестных в связи с тем, что он сообщил в ФСБ о взятке, которую Нотяг якобы требовал за не препятствование строительству в районе Ульянки на юго-западе Петербурга.

Следователь не предоставил других подтверждений поступающих угроз, кроме заявлений самого Глущенко, в ответ на вопросы адвоката обвиняемого.

Представитель прокуратуры заявил, что Глущенко опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, поэтому прокуратура ходатайствует о закрытии судебного заседания для общественности.

Суд удовлетворил это ходатайство и удалил прессу и слушателей из зала.

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Напомним, уголовное дело в отношении Нотяга возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, народный избранник получил ранее 900 тыс. рублей за то, чтобы не препятствовать строительству.

Вячеслава Нотяга задержали сотрудники СК РФ 21 апреля при поддержке спецназа ФСБ. По данным следствия, в этот момент Нотяг принимал очередную взятку в 600 тыс. рублей у генерального директора компании «Воин-В» Олега Глущенко.

Позднее в ГСУ СК по Петербургу сообщили, что, будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Нотяг давать показания отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя

Однако адвокат Нотяга Андрей Макаркин пояснил, что его подзащитный полностью не отказывался от показаний и ответил на общие вопросы. При этом Нотяг заявляет, что никогда не получал взяток.