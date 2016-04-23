Воронеж, 23 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Левобережном районе Воронежа в субботу, 23 апреля, около 12 часов дня произошел пожар на автозаправочной станции. Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС по Воронежской области, на АЗС по ул. Лебедева, 8 Г произошло загорание цистерны с сжиженным газом.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области Ликвидация пожара

Сигнал о ЧП поступил на телефон службы спасения в 12.17. На место происшествия отправлены подразделения федеральной противопожарной службы. Как передает с места происшествия корреспондент ИА REGNUM, автодорога у АЗС перекрыта сотрудниками полиции.

По оперативной информации МЧС, в результате пожара один человек пострадал.

По заявлению службы спасения, угрозы жилым домам нет.

Согласно данным системы 2ГИС, рядом с местом происшествия расположена автозаправочная станция ООО «Автобытгаз», однако принадлежала ли загоревшаяся цистерна этой компании, в МЧС уточнить не смогли.