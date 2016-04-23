Астрахань, 23 апреля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Загоревшийся в Каспийском море российском танкер тушить нецелесообразно. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Иван Айвазовский. Горящий корабль. 1896

Сообщается, что тушение горящего на Каспии танкера нецелесообразно. Танкер должен выгореть сам. Уточняется, что с владельцем танкера, который приписан к порту «Таганрог» в Ростовской области, решение не тушить танкер согласовано. Подчеркивается, что тушить танкер нет необходимости.

При пожаре погиб один человек — старший механик. Остальные 10 были спасены проходящим рядом кораблем. В ближайшее время их доставят в Астрахань. Ранее сообщалось, что с судна спасены 18 человек.

Напомним, российский танкер, следовавший в Астрахань без груза, загорелся в 800 километрах от порта назначения. Сперва сообщалось, что к вылету готовится самолет Бе-200, чтобы начать тушение танкера. СМИ Азербайджана сообщили, что к горящему танкеру, который находится в 110 километров от азербайджанского берега направлены пожарные катера и вертолеты.