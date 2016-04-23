Калуга, 23 апреля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Двухдневный военно-исторический фестиваль «Вспомним, братцы, россов славу» открылся сегодня, 23 апреля в музее-заповеднике Полотняный Завод Калужской области.

Калужский областной краеведческий музей Реконструкторы из клуба «Калужский батальон»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, военный праздник начался с посещения экспозиций выставки на тему «Наше знамя — знамя Победы». На интерактивных площадках многочисленные гости фестиваля смогут увидеть реконструкции героических страниц военной истории Отечества: Великое стояние на Угре 1480-го года, Северную войну 1700−1721 годов, Отечественную войну 1812 года, Первую мировую войну. Здесь же организована выставка оружия XVIII — XIX веков.

Обращаясь к организаторам мероприятия, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил их за предоставленную возможность еще раз вспомнить историю нашей Родины. Глава региона отметил, что территория Калужской области, в том числе место проведения фестиваля, неразрывно связаны с героическими страницами России. В XV веке недалеко от Полотняного Завода, на берегу реки Угры, проходило Великое стояние, давшее начало российской государственности. Здесь же русская армия во главе с фельдмаршалом М.И. Кутузовым начала преследование отступавшей армии Наполеона. В период Великой Отечественной войны Полотняный Завод также находился в зоне боевых действий. В октябре 1941 года он был оккупирован немецкими войсками, а в январе 1942 года, в ходе контрнаступления под Москвой — освобожден воинами Красной армии. С Полотняного Завода в 1943 году начался боевой путь знаменитой французской эскадрильи «Нормандия». «Очень важно не забывать наши памятные даты и героические страницы родной земли, снова и снова обращаться к подвигу наших предков. Если мы не будем ценить их подвиг, мы не будем ценить своего будущего», — сказал Анатолий Артамонов участникам праздника.

На фестиваль съехалось более двухсот участников движения военно-исторической реконструкции России и стран СНГ. Они примут участие в реконструкции знаменитого Брусиловского прорыва 1916 года, события, которому в этом году исполняется 100 лет. Эта фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны нанесла тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии.

24 апреля мероприятия фестиваля будут посвящены событиям Великой Отечественной войне. После обеда состоится митинг посвященные 75-летию битвы за Москву и реконструкция этих страниц военной истории. В этот же день в Полотняном Заводе можно будет посмотреть выставку оружия 1940-х годов, военный полевой госпиталь и покататься на легендарной полуторке.

Военно-исторический фестиваль в музее-заповеднике Полотняный Завод посвящённый знаковым русским победам и Великой Отечественной войне, проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Дороги Победы» Российского военно-исторического общества при непосредственном участии членов клуба военно-исторической «Калужский батальон».