Порошенко – украинцам: Всем учить английский!
Киев, 23 апреля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны учить английский язык. Об этом Порошенко написал сегодня, 23 апреля, на своей странице в Facebook.
Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР
Карандаш? Э пенсил!!!
Порошенко написал, что Украина открыта для современного мира, а современный мир для Украины.
«Всем нам нужно владеть языком глобального общения — английским. Learn English — grow fast!», — написал украинский президент.
Напомним, 23 апреля Организация Объединенных Наций учредила Международный день английского языка. Первый раз этот праздник отмечался в 2010 году.
Дата 23 апреля выбрана не случайно. Этот день считается днем рождения легендарного английского писателя и поэта Уильяма Шекспира.