Киев, 23 апреля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны учить английский язык. Об этом Порошенко написал сегодня, 23 апреля, на своей странице в Facebook.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Карандаш? Э пенсил!!!

Порошенко написал, что Украина открыта для современного мира, а современный мир для Украины.

«Всем нам нужно владеть языком глобального общения — английским. Learn English — grow fast!», — написал украинский президент.

Напомним, 23 апреля Организация Объединенных Наций учредила Международный день английского языка. Первый раз этот праздник отмечался в 2010 году.

Дата 23 апреля выбрана не случайно. Этот день считается днем рождения легендарного английского писателя и поэта Уильяма Шекспира.