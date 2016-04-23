Калуга, 23 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Сборник стихов молодой осетинской поэтессы Тамары Бибилаевой (Бибылты) «Дева из Евразии» выходит в мае 2016 года в калужском издательстве «Золотая аллея».

фото с личной страницы Тамары Бибилаевой в социальной сети

Автор стихов проживает в Беслане. «Конечно, случившаяся в 2004 году трагедия — террористический акт с захватом заложников в школе номер один Беслана не могла не повлиять на мое мироощущение. Пережить такое не возможно, и по-другому начинаешь воспринимать и мир, и окружающих тебя людей. Поэтому, в моих стихах большое место занимают мировоззренческие вопросы. Есть стихи, посвященные природе моего края. Пишу и на осетинском языке. Этот сборник выходит на русском языке, но я надеюсь, что это только первый шаг. Все зависит от того, как воспримут мои стихи читатели. Вообще, издание книги так же волнительно для женщины, как рождение ребенка. И, конечно, тема любви тоже представлена в моем творчестве. Я бы хотела, чтобы, благодаря изданию этой книги, в разных уголках России узнали больше об Осетии, о живущих там людях», сообщила Тамара Бибилаева (Бибылты) корреспонденту ИА РЕГНУМ.

Отметим, что книга выходит при поддержке Международного Фонда «ОКА».