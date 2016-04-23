Моздок, Северная Осетия, 23 апреля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. На внеочередной сессии депутаты собрания представителей Моздокского района Северной Осетии вынесли вотум недоверия главе администрации местного самоуправления Владимиру Рубаеву. Как сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM, за данное решение проголосовали 10 из 11 присутствующих на заседании депутатов. Всего в представительном органе власти района насчитывается 20 человек.

Sasha.katalov Моздок. Памятник «Сердце-Граната»

Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров подчеркнул, что сложившаяся в районе ситуация не может не вызывать озабоченность: «Конечно, республиканская власть обязана прислушаться к мнению депутатов, но есть определенные правовые процедуры, которые нужно соблюсти для того, чтобы данное решение приняло законную силу. В случае подтверждения судом легитимности принятого депутатами собрания представителей Моздокского района решения, состоится конкурс на замещение вакантной должности главы районной администрации».

Полковник милиции Владимир Рубаев стал руководителем АМС Моздокского района в апреле 2012 года. До этого возглавлял комитет парламента РСО-Алания по законодательству, законности и местному самоуправлению. Ранее Рубаев продолжительное время работал начальником Моздокской районной милиции. Отсюда был переведен в аппарат МВД по Северной Осетии, где занимал должность заместителя министра. Должность главы АМС он занял при активной поддержке прежних властей Северной Осетии и партии «Единая Росси».

В Моздоке Рубаев был встречен пикетом, организованном группой молодежи, которая не поддержала решение республиканских властей о его назначении. Против кандидатуры Рубаева высказались также ряд депутатов районного собрания представителей и глав сельских поселений.

Политические противники Владимира Рубаева считают, что с его приходом социально-экономическая ситуация в Моздокском районе ухудшилась, обострились проблемы в сельском хозяйстве и промышленности. Без воды остаются целые населенные пункты района, в городе Моздоке закрываются учреждения дополнительного образования.

Депутат районного собрания представителей от КПРФ Алим Ибрагимов рассказал корреспонденту ИА REGNUMо том, что жители Предгорненского сельского поселения испытывают огромные трудности без воды.

«Люди вынуждены ездить за живительной влагой в соседние населенные пункты, а исполнительная власть района все обещает помочь сельчанам. Надо серьезно взяться за проблему и решить ее. Необходимо пробурить скважину и проложить водопровод протяженностью около восьми километров. Тогда многолетняя проблема останется в прошлом. Глава администрации района Владимира Рубаев неоднократно обещал сельчанам решить проблему с водоснабжением, но дальше слов дело не продвигается. Жители района сегодня испытывают и другие трудности, в том числе и с трудоустройством молодежи», — подчеркнул депутат.

Напомним, что Моздокский район является самым отдаленным от столицы Северной Осетии муниципальным образованием с населением 90 тыс. человек. Район граничит с Кабардино-Балкарией, Чечней, Ингушетией и Ставропольским краем.