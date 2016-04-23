Москва, 23 апреля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал присвоение России международным рейтинговым агентством Мoody's мусорного суверенного рейтинга. Свое мнение на этот счет Пушков, как обычно, опубликовал в своем Twitter сегодня, 22 апреля.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Напомним, сегодня Мoody's снова присвоило России суверенный рейтинг ниже инвестиционного уровня — Ba1 с негативным прогнозом.

«А вот рейтинг Украины недавно изменила с негативного на стабильный! Смешно. Все ясно с Мoody's?», — написал Пушков.

Пушков считает, что пора выставлять рейтинги самими агентствам, которые опозорились в период кризиса 2008−09 годов, а также в отношении ряда стран. «Их рейтинг — точно мусорный» — подчеркнул Пушков.

Российские власти давно отмечают, что выставление рейтингов тремя основными международными рейтинговыми агентствами — Standard & Poor's, Fitch и Мoody's — происходит весьма необъективно и под воздействием политических факторов, а не экономических. Выставление Украине стабильного рейтинга явное тому доказательство.