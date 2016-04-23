Калуга, 23 апреля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. «Если мы так интенсивно развиваем фармпроизводство, жители региона должны получать максимальные преференции от сложившейся ситуации. Наш фармкластер должен сдерживать цены», — заявил на заседании координационного совета по развитию фармацевтического кластера Калужской области первый заместитель губернатора Алексей Лаптев, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев

В частности, участники совета обсудили возможность заключения прямых долгосрочных контрактов с производителями лекарств и варианты консолидации закупок лекарственных препаратов в Калужской области. В настоящее время поставки готовой продукции большинства фармкомпаний и для государственных нужд, и для аптечной сети осуществляются через дистрибьюторов, то есть с определенной наценкой. При этом у каждого производителя присутствуют препараты массового спроса, цены на которые могут быть снижены за счет организации долгосрочных прямых контрактов. Поэтому принято решение совместно с ГП «Калугафармация» и заинтересованными производителями лекарственных препаратов проработать условия консолидации закупок.

Между тем, на развитие фармкластера привлечено более 720 млн долларов инвестиций, объем отгруженной продукции его предприятий только в 2016 году составил 19 млрд рублей.

В 2015 году в Обнинске создан инжиниринговый центр для обеспечения компаний кластера комплексом технологических услуг. Благодаря этому новые современные препараты создаются в кратчайшие сроки с минимальными затратами, что обеспечивает их высокую конкурентоспособность.

Частным партнером проекта выступили инфраструктурные, инжиниринговые и проектные компании, объединенные в альянс компетенций «Парк активных молекул» В настоящее время они ведут разработку 18 инновационных фармацевтических проектов. В качестве технологической площадки инжиниринговый центр используют компании — резиденты «Сколково». Сформирована партнерская сеть научно-исследовательских и образовательных организаций с целью стимулирования научной и предпринимательской деятельности студентов калужских вузов.

С целью кадрового обеспечения предприятий — участников кластера на базе ведущих вузов региона создаются образовательные центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В Обнинске на базе ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» успешно работает Центр практического обучения для предприятий кластера. Здесь используется дуальная система обучения со стажировками на предприятиях. Подобный центр создается и в Калуге в КГУ им. К.Э. Циолковского.

На совещании также шла речь о создании рабочей группы по подготовке документов для включения регионального фармацевтического кластера в соответствующий Реестр Министерства промышленности и торговли РФ. Это даст возможность фармпредприятиям, входящим в кластер, претендовать на получение государственных субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных проектов, в первую очередь в части импортозамещения, а также на оплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины создан в 2012 году. Правительством РФ калужскому фармкластеру присвоен статус инновационного территориального кластера, который дает право на получение субсидий из федерального бюджета на его развитие.

Фармкластер объединяет 62 участника. В 2015 году в нём начали работу сразу три крупных фармзавода — Novo Nordisk, «НиармедикПлюс», «АстраЗенека». Исследования и научные разработки ведут три государственных научных центра и медицинские факультеты расположенных в регионе университетов. В прошлом году численность работников организаций — участников кластера достигла 8 тыс. человек, из них сотрудников фармацевтических предприятий — 3826 человек.

На фармацевтических предприятиях кластера выпускается более 109 наименований лекарственных средств, в стадии регистрации находятся около 20, а в перспективном освоении еще несколько десятков. Малыми и средними предприятиями реализуется 31 инновационный проект по разработке и выводу на рынок новых фармацевтических препаратов, 3 из них (высокой степени коммерциализации) — по программе импортозамещения. Общие затраты организаций — участников кластера на инновационные разработки увеличились за последние годы на 20%.