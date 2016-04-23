Астрахань, 23 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. По предварительным данным в результате пожара на российском танкере в Каспийском море погиб один человек. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Цитата из к/ф «Пираты XX века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пожар на борту

Сообщается, что в результате пожара, вспыхнувшего на танкере, погиб один человек. Остальные 10 членов экипажа были эвакуированы находящимся рядом кораблем.

Уточняется, что в танкере не было нефтепродуктов, а он был заполнен балластной водой. На место происшествия вылетел самолет-амфибия Бе-200, базирующийся в Ростове-на-Дону. МЧС Азербайджана планирует направить пожарный катер и два вертолета для тушения пожара.

Напомним, сегодня стало известно, что российский танкер, находящийся в 800 километрах от Астрахани в Каспийском море, загорелся. Причина пожара пока не названа.