Калуга, 23 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Более 100 художественных работ — от сережек из маленьких крашенных гвоздиков до гигантских инсталляций из старых автомобилей или картонных оснований, от рулонов туалетной бумаги, от работы в стиле «полнейшего примитивизма» до творений признанных авторов трэш-искусства из разных стран мира насчитывает экспозиция первого в России художественного музей мусора «МУ МУ», который открылся в Жуковском районе Калужской области.

Агентство регионального развития Калужской области Музей мусора

Как сообщили 23 апрея корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, арт-площадка «МУ МУ» — это профессиональное обращение к природе, экологии и творчеству московской арт-группы «BURO». Главная цель музея — «обратить внимание максимального числа людей на необходимость ежедневно мыслить экологически позитивно, а также сознательно следовать принципам разумного потребления».

В течение многих лет группа дизайнеров работала над созданием различных объектов — отелей, офисов, жилых домов, музеев. Накопилось много ненужных старых предметов, которые было жаль выбросить — бытовая и офисная техника, мебель, обрезки тканей и штор и прочее. В итоге склад площадью в 1000 квадратных метров.

Постепенно использование старых вещей в создаваемых интерьерах с приданием им нового «звучания» стало фирменным знаком креативной команды дизайнеров. Однако, «ценный мусор» продолжал прибавляться значительно быстрее, чем его успевали «утилизировать».

Тогда и родилась идея музея мусора — пространства, где вещи приобретают новую красивую веселую жизнь, а не выбрасываются на помойки, объемы которых в мире невероятным образом растут каждый год.

Отдельные информационные стенды и экспонаты посвящены глобальным проблемам экологии. Для усиления эмоционального восприятия аудитории в экспозицию введены элементы развлечений для всех возрастов — лабиринт из старого стекла, комната визуальных эффектов с интерьером старой квартиры, квест «Бардак» внутри большой дружелюбной интерактивной мусорной кучи, модель вертолета в натуральную величину «Мягкая посадка» и многое другое.

В разработке — новые уникальные тематические разделы, в которых будут представлены работы, сделанные только из одного сорта мусора (стекло, пластик, бумага, ткани, жестяные банки и пр.); предметный ряд будет дополнен фотографиями подобных произведений из разных уголков мира.

Также «МУ МУ» работает над образовательными программами для молодежи и школьников по эко-тематике с уклоном в прикладное творчество. Ведутся переговоры по созданию точек различного приема вторсырья с оригинальным оформлением.