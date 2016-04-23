Москва, 23 апреля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал главного реставратора министерства культуры Российской Федерации Бориса Цагараева, который накануне был задержан по делу о хищениях бюджетных средств в Минкультуры РФ. Об этом сегодня, 23 апреля, передает «Русская служба новостей».

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Сообщается, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ходатайствовала перед судом об аресте Цагараева. Суд удовлетворил просьбу ФСБ.

Напомним, «Дело Минкультуры» началось в марте этого года. ФСБ завела ряд уголовных дел в отношении нескольких руководящих работников министерства культуры России, а также нескольких бизнесменов.

По этому делу были арестованы заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и глава департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. Все фигуранты дела подозреваются в крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России.

В частности, речь идет о хищении средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, музея Космонавтики в Калуге, драматического театра в Пскове и Иоанно-предтеченского монастыря.

Примечательно, что министр культуры РФ Владимир Мединский до сих пор сохраняет свою должность и в отставку уходить не собирается.