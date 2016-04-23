Ереван, 23 апреля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Джордж Клуни 22 апреля вечером прибыл в Ереван. В рамках визита Клуни примет участие в первой церемонии вручения премии Aurora Prize for Awakening Humanity.

Photolure Джордж Клуни и Рубен Варданян в аэропорту Еревана

Среди встречавших мировую знаменитость был известный российский бизнесмен и благотворитель армянского происхождения Рубен Варданян — один из учредителей премии Aurora Prize.

В ходе церемонии Джордж Клуни, который является сопредседателем жюри премии, объявит имя победителя.

21 апреля, чтобы присутствовать на церемонии награждения Aurora Prize в Ереван прибыл также известный французский шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур.

В свою очередь известный рок музыкант и политический активист Серж Танкян сочинил специальную композицию под названием «Мечта Авроры» (Aurora's Dream), которая станет главной музыкальной темой предстоящей церемонии вручения Aurora Prize.

Как указывается на официальном сайте auroraprize.com, основной целью премии является от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, премия Aurora Prize for Awakening Humanity будет ежегодно присуждаться тем, кто внес исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.

Лауреату Aurora Prize вручат грант в размере 100 тысяч долларов.

Кроме этого, обладатель премии получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, выбрав организацию, отвечающую духу премии и вдохновившую его самого на гуманитарную деятельность. Этой организации будет предоставлена денежная награда в размере 1 млн долларов.

Ежегодная церемония награждения Aurora Prize, названной по имени армянской девушки Авроры Мардиганян, пережившей геноцид и спасенной при участии русской армии, будет проходить 24 апреля в Ереване.

В Нью-Йорке 10 марта 2015 года стартовала инициатива 100 LIVES (100 жизней), призванная выразить благодарность отдельным людям и организациям, которые 100 лет назад героически спасали жизни армян во время Геноцида.

Цель проекта «100 LIVES» — привлечь внимание к проблеме геноцида и нарушению прав человека, отдать дань настоящему посредством учреждения новой международной гуманитарной премии Aurora Prize.