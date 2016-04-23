Ташкент, 23 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. 25 апреля президент Узбекистана Ислам Каримов посетит Россию с двухдневным визитом. Об этом сообщает дипломатическое ведомство республики.

kremlin.ru Ислам Каримов и Владимир Путин

«В ходе визита главы государств обсудят актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня, обменяются мнениями по отдельным региональным и международным проблемам», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Москвой и Ташкентом в различных областях.