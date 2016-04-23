Астрахань, 23 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Каспийском море загорелся российский танкер. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

commons.wikimedia.org Пожар на корабле

Сообщается, что на российском танкере, который находится в Каспийском море в 800 километрах от Астрахани, произошел пожар.

На данный момент известно, что все 18 членов экипажа были благополучно эвакуированы другим кораблем, который подоспел на помощь терпящему бедствие танкеру.

Региональные силы МЧС готовятся начать тушение пожара на танкере.