Санкт-Петербург, 23 апреля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Знаменитые фонтаны государственного музея-заповедника «Петергоф» запущены 23 апреля — на неделю раньше традиционных для прошлых лет сроков. Одновременно увеличились цены на посещение самого блистательного и известного в мире петербургского пригорода.

peterhofmuseum.ru Петергоф, Большой каскад

«С 23 апреля 2016 года ГМЗ «Петергоф» переходит на летний режим работы, в связи с чем устанавливаются цены летнего сезона», — сообщалось на официальном сайте музея-заповедника.

Более ранний запуск фонтанов в музее объяснили стремлением дать возможность петербуржцам и гостям города насладиться красотой Петергофа еще до наступления дачного сезона.

«В начале мая все поедут на свои дачи, а хочется, чтобы люди пришли сами и привели детей», — цитировал «Интерфакс» слова директора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой.

Как отмечает руководство ГМЗ, в этом году летний сезон в Петергофе пройдет под знаком 70-летия первого послевоенного пуска фонтанов, состоявшегося в Петродворце 25 августа 1946 года.

Традиционный большой праздник в честь открытия летнего сезона назначен в Петергофе на 21 мая. Сезон-2016 закроется в сентябре, но фонтаны будут работать еще и в октябре.

С сегодняшнего дня в ГМЗ «Петергоф» действуют новые цены. Так, стоимость билета для входа в Нижний парк, где расположен Большой каскад фонтанов, для граждан России составит 450 рублей (цена сезона 2015 года — 300 рублей). Иностранным гражданам придется заплатить 700 рублей (ранее — 500 руб.).

Льготные цены (300 руб. для иностранцев, 200 руб. — для россиян) будут действовать с понедельника по пятницу после 17:45, в субботу — после 19:30, в воскресенье и праздники — после 18:45. Кроме того, сохраняются все другие действовавшие льготы.

Повышение цен в ГМЗ объяснили сложной экономической ситуацией и возросшими расходами на содержание множества музеев, входящих в ансамбль Петергофа.

Дворцово-парковый ансамбль Петергоф был открыт в августе 1723 года в качестве императорской резиденции. После Октябрьской революции 1917 года Петергоф превратился в крупный просветительский центр. В годы Великой Отечественной войны немецкие оккупанты варварски разрушили дворцы и парк. После войны Петергоф был полностью восстановлен. В 1990 году ансамбль «Петергоф» был внесен во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году признан одним из 7 чудес России.