Москва, 23 апреля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's снова присвоило Российской Федерации суверенный рейтинг на уровне Ba1, прогноз негативный. Таким образом, мусорный рейтинг, присвоенный 4 марта, сохранен, сказано в пресс-релизе Moody's, опубликованном 22 апреля.

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Среди причин, по которым Moody's оставило суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня значится слабая устойчивость российской экономики, возобновление падения цен на нефть, а также эффективная корректировка бюджета.

Ранее, 20 апреля, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в вопросе снижения суверенных рейтингов России западными агентствами присутствует «политическая составляющая».

Напомним, два из трех основных западных рейтинговых агентств — Moody's и S&P оценивают суверенный рейтинг России, как «мусорный». Третье агентство — Fitch — оценивает рейтинг России на инвестиционном уровне.