Панама, 23 апреля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В офисе скандально известной панамской юридической фирмы Mossack Fonseca накануне, 22 апреля, прошли обыски. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Reuters.

pixabay.com Уничтоженные документы

Сообщается, что в ходе обысков были обнаружены десять мешков с уничтоженными документами. Панамский следователь по борьбе с организованной преступностью Хавье Карабалло заявил, что из офиса Mossack Fonseca изъято большое количество улик.

Что касается мешков с документами, то они были порезаны шредером.

Представители Mossack Fonseca утверждают, что документы были уничтожены для переработки и это стандартная процедура. Все данные хранятся в электронном виде, и они уже были переданы следователям во время предыдущих обысков.

Предыдущие обыски прошли в офисе Mossack Fonseca, расположенном в районе Обаррио в Панаме. Тогда следственные мероприятия продолжались 27 часов.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовали свое расследование, проведенное на основе массива документов юридической фирмы Mossack Fonseca, которая является четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмой.

В этом расследовании говорилось о причастности некоторых глав государств и известных людей к офшорам в Панаме.