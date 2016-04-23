Бишкек, 23 апреля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. «После вступления республики в Евразийский экономический союз экономисты заговорили о блестящих перспективах развития нескольких ключевых отраслей Киргизии. Но, давайте будем реалистами, киргизстанские товары никогда не смогут конкурировать с товарами российского или казахстанского производства, и тем более не смогут их вытеснить с рынка ЕАЭС», — заявил эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов, комментируя ИА REGNUM экономические перспективы Киргизии в составе Евразийского союза.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Реальная цель?

Аналитик сообщил, что первой из трех ведущих отраслей экономики республики называют сельское хозяйство. «В Киргизии территория пахотных земель едва достигает 7% от общей площади. Эта отрасль является одной из ведущих и составляет треть ВВП страны. Такие цифры говорят не о том, что отрасль процветает и развивается сумасшедшими темпами, а о том, что ничто другое не работает», — считает он.

Швейная отрасль Киргизии, отметил собеседник редакции, находится примерно в таком же положении. «Киргизстанская продукция действительно находится на региональных рынках Казахстана и России, но о выходе на рынок республики говорить не приходится. Эта отрасль выглядит мощной и развивающейся на фоне других, которые вообще остановились. Отечественных производителей спасает нахождение на «сером рынке». В случае открытой конкуренции с российскими и казахстанскими производителями наши бизнесмены проиграют», — подчеркнул он.

По словам респондента, третьей перспективной отраслью экономики Киргизии считается горнорудная промышленность. «В республике работает бюджетообразующее предприятие «Кумтор» и ожидается запуск добычи на руднике «Джеруй». При этом до сих пор не решены проблемы распределения и использования средств от этих проектов. Киргизия решает какие угодно проблемы в горнорудной отрасли, кроме острых и наболевших», — сказал он.

Эксперт напомнил, что в 2014 году в республике разгорелся скандал с «внезапно испарившимися» средствами Фонда развития Иссык-Кульской области. «Извлекли ли из этой ошибки уроки? Нет. Ситуация повторяется. Ни в одном документе не регулируются рамки соцпомощи местному населению — не прописан объем, сроки, целевые программы. Этот вопрос остался предметом договора между инвестором и местными жителями. В итоге проигрывают все. И инвестор, который не защищен от вымогательства, когда деньги требует постоянно и в больших количествах под разными предлогами, и жители, которые и дорогу новую хотят и школу, а выделенные деньги исчезают в неизвестном направлении», — пояснил он.

Подводя итог, Шерадил Бактыгулов отметил, что «скептически относится к утверждению, что срочные меры помогут Киргизии в скором времени выйти из кризиса». «Это слишком оптимистично. Реальность такова, что республике нужно не гнаться за мечтой, а ставить реальные цели — сохранять то, что было до вступления в ЕАЭС. Необходимо постепенно отходить от сырьевой экономики и осваивать промышленность с более высокой добавочной стоимостью. Конечно, это нужно было делать несколько лет назад, но лучше поздно, чем совсем поздно», — констатировал аналитик.