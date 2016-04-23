Благовещенск, 23 апреля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Техники установили на стартовую систему нового космодрома «Восточный» ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутниками SamSat-218, «Аист-2Д» и «Ломоносов». Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

kremlin.ru Космодром «Восточный»

Первый старт для нового космодрома намечен на 27 апреля. Сейчас идут тестирования всех систем ракеты-носителя и блока выведения спутников «Волга».

Ракета-носитель «Союз» должна вывести на орбиту Земли три спутника.

Наноспутник SamSat-218 — это часть комплекса научной аппаратуры «Контакт». В задачи этого комплекса входит отработка технологии управления малыми космическими аппаратами.

«Аист-2Д» — это спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Космический аппарат «Ломоносов» предназначен для проведения научных экспериментов на орбите. В частности, он будет исследовать транзиентные световые явления, радиационные характеристики магнитосферы Земли, а также проводить другие фундаментальные исследования.

Напомним, что космодром «Восточный» строится в Амурской области с 2010 года. Общая площадь нового российского космодрома равняется 700 квадратным километрам. В ходе строительства произошло несколько скандалов. Рабочим задерживали зарплаты, а несколько недобросовестных подрядчиков нецелевым образом расходовали бюджетные деньги, выделенные на строительство. Возбуждены уголовные дела.