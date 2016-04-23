СМИ: пилот разбившегося МиГ-23 ВВС Сирии попал в плен к ИГ
Дамаск, 23 апреля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Террористы из группировки «Исламское государство» заявили, что взяли в плен сирийского летчика, катапультировавшегося из истребителя МиГ-23 сирийских ВВС, который потерпел крушение под Дамаском. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на прозападную марионеточную сирийскую оппозицию.
Сообщается, что сирийский пилот по имени Аззам Эид из города Хама был схвачен террористами после того, как приземлился на парашюте недалеко от места крушения самолета к востоку от сирийской столицы.
Напомним, накануне стало известно, что истребитель МиГ-23 ВВС Сирии потерпел крушение в районе Дамаска. Самолет разбился из-за технической неисправности. Пилот успел катапультироваться. Но теперь выяснилось, что он попал в плен к террористам.
Стоит отметить, что МиГ-23 довольно старый самолет. Он создавался в Советском Союзе в 1960-х годах. Первый полёт на опытном самолёте «23−11» был выполнен 10 июня 1967 года. Этот истребитель относится к третьему поколению.