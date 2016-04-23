Дамаск, 23 апреля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Террористы из группировки «Исламское государство» заявили, что взяли в плен сирийского летчика, катапультировавшегося из истребителя МиГ-23 сирийских ВВС, который потерпел крушение под Дамаском. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на прозападную марионеточную сирийскую оппозицию.

Deep silence (Mikaël Restoux) Истребитель МиГ-23

Сообщается, что сирийский пилот по имени Аззам Эид из города Хама был схвачен террористами после того, как приземлился на парашюте недалеко от места крушения самолета к востоку от сирийской столицы.

Напомним, накануне стало известно, что истребитель МиГ-23 ВВС Сирии потерпел крушение в районе Дамаска. Самолет разбился из-за технической неисправности. Пилот успел катапультироваться. Но теперь выяснилось, что он попал в плен к террористам.

Стоит отметить, что МиГ-23 довольно старый самолет. Он создавался в Советском Союзе в 1960-х годах. Первый полёт на опытном самолёте «23−11» был выполнен 10 июня 1967 года. Этот истребитель относится к третьему поколению.