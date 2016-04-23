Санкт-Петербург, 23 апреля, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Множество ДТП разной степени тяжести с участием нескольких автомобилей произошли в Петербурге в ночь на субботу, 23 апреля. Почти все они случились на мостах и путепроводах. Водители уверены в том, что одной из причин «ночи жестянщика» стало обледенение проезжей части.

ru.torange.biz Гололёд

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля синоптики предупреждали, что в ночные часы температура может упасть до минус одного градуса. А накануне в Петербурге практически одновременно отмечались дожди, снегопады и град. При этом большинство автомобилистов уже сменили зимнюю резину своих автомобилей на летнюю.

По данным Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в 02:33 произошло столкновение трех автомобилей в Курортном районе. На Зеленогорском шоссе у дома №15 в аварию попали микроавтобус, Chery и Opel.

«Ребята, осторожно!!! Зеленогорское шоссе… не дорога, а каток… Аварий очень много!!!», — написал уже утром один из пользователей популярной группы в соцсети, добавив фото последствий ДТП (здесь и далее орфография оригинала, — прим.)

В 02:48 массовая авария произошла на путепроводе на Индустриальном проспекте Петербурга, в Красногвардейском районе. Здесь столкнулись Opel, Toyota и Nissan. «Водитель Опеля был госпитализирован на скорой», — написал один из свидетелей аварии.

В 03:48 спасателям пришлось выехать уже в Приморский район. На Ушаковском мосту, который в любое время суток является местом оживленного трафика, произошло столкновение сразу пяти автомобилей марок Mazda, Ford Mondeo, Mercedes, Chevrolet и Ford Focus.

«Какой-то огромный замес на путепроводе у Черной речки в сторону выезда. Дорога ледяная. Много машин разбито», — писали про это ДТП очевидцы.

Позже свои впечатления оставил один из участников ЧП: «Началось примерно в 03:30. Меня по льду занесло, сильно влетел в отбойник. Следом «Мазда» пикап точно так же, как и я. А все последующие влетали уже в нас. Буквально в течение 15 минут в ДТП было 6 машин и еще такое же скопление на горке. Были пострадавшие. В меня задом вперед влетел джигит на зеленой 2115 и скрылся…»

В 05:24 в Петроградском районе на Кантемировском мосту произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen, Ford и УАЗ.

В 06:22 в Выборгском районе на проспекте Энгельса у дома 154 на путепроводе в ДТП попали четыре автомобиля: Daewoo, Honda, Ford Focus и Ford Transit.

«Будьте внимательны на дорогах. Обледенение на виадуке по Энгельса. Все живы», — написал в соцсети один из проезжавших, снабдив запись фотографией упомянутой аварии.

Еще о нескольких похожих ДТП на мостах и путепроводах сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети.

«Свердловская набережная… На Малоохтинском мосту. Один пострадавший походу вылетел из машины! Скорую вызвали…», — такая запись с фотографиями последствий появилась в 06:17.

«Приморское шоссе покрыто коркой льда. множество автомобилей разбросаны по кюветам. Под виадуком КАД разложился фургон с продуктами, все полосы заняты кусками фургона ящиками и т.д.»;

«В Лисьем носу, сразу после развязки с КАД хлебовоз потерял весь груз вместе с будкой. Очень скользко!!!», — делились петербуржцы около шести утра.

По данным синоптиков, 23 апреля в Петербурге местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха днем +6…+8 градусов.