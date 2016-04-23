Киев, 23 апреля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Украинские силовики провели новые испытания некой ракеты тактического назначения. Об этом накануне, 22 апреля, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

u-f.ru Тактическая ракета — «Точка у»

Сообщается, что на испытаниях присутствовал первый заместитель СНБО Олег Гладковский.

После испытаний он заявил, что украинская военная промышленность продолжает работы по созданию ракеты тактического назначения по заказу украинского военного ведомства.

«На сегодня одна из главных задач заключается в том, чтобы улучшить тактико-технические характеристики этого изделия, а также обеспечить полностью замкнутый цикл его производства в Украине», — сказал Гладковский.

Напомним, на вооружении ВСУ стоят советские тактические комплексы «Точка-У», разработанные ещё в 1960-х годах. В ходе конфликта в Донбассе ВСУ несколько раз использовали «Точку-У» для уничтожения важных объектов гражданской инфраструктуры Донецка.