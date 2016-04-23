Екатеринбург, 23 апреля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 23 апреля, обсуждали состояние системы поддержки граждан старшего поколения и пути ее дальнейшего развития. На площадке Уральского государственного горного университета прошел Межрегиональный форум пенсионеров, который собрал представителей организаций ветеранов и пенсионеров, депутатов от Партии пенсионеров, руководителей и активистов садоводческих организаций и советов многоквартирных домов из Свердловской области и других регионов.

Цитата из к/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь». Реж. Николай Губенко. 1983. СССР Пенсионер

Форум организовала политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» (Партия Пенсионеров) при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание».

Форум открылся панельными дискуссиями по таким темам как «Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ», «Самозанятость» и «Пенсионеры в России: вызовы, времена, перспективы». В рамках них активисты ветеранских и других общественных организаций вместе с экспертами и представителями органов власти обсудили состояние пенсионной системы, проблемы ЖКХ, вопросы самозанятости для пенсионеров, доступность медицины и другие актуальные вопросы.

В ходе панельной дискуссии по здравоохранению граждане поделились проблемами в данной сфере. Среди них плохая доступность бесплатной медицинской помощи, низкие зарплаты врачей, слабый уровень их подготовки, дефицит врачей, особенно узких специалистов. Иногда талонов к врачам приходится ждать больше месяца, говорят пожилые люди. Кроме того, гражданам не всегда удается вовремя лечь в больницу, так как из-за оптимизации сильно сократилось количество больничных коек, а порой медики отказывают в госпитализации людям старше определенного возраста, хотя не имеют на это права.

Также граждане отмечают, что из-за оптимизации здравоохранения на местах практически уничтожена первичная медпомощь. Заработная плата врачей при окладе от 10 до 13 тысяч рублей редко превышает 25 тысяч. Представители свердловского Минздрава отметили, что она выше 50 тысяч. По словам участвовавших в дискуссии медиков, эти данные средние по больнице: основные деньги получает руководство медучреждений. В то же время отметим, что и заработок рядовых врачей может быть очень даже неплохим.

На панельной дискуссии по теме ЖКХ пенсионеры жаловались на взносы за капитальный ремонт, плохую работу управляющих компаний и высокие тарифы.

По итогам работы Форума было принято обращение к председателям палат Федерального собрания Российской Федерации и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В нем отражены основные предложения участников по вопросам пенсионного обеспечения и реализации пенсионной реформы в Российской Федерации. Граждане просят повышения открытости и эффективности государственных органов и обсуждения с жителями страны важнейших вопросов пенсионной реформы, в частности, повышения пенсионного возраста. Вопрос о повышении пенсионного возраста они предлагают вынести на всероссийский референдум.

Также граждане предлагают не ремонтировать ветхие дома, а сносить их и предоставлять новое жилье. Что же касается капремонтов, то они настаивают на повышении прозрачности выбора подрядчиков и более тщательной продуманности проектов ремонтов.

Кроме того, они просят создать во всех территориях передвижные стоматологические пункты и аптеки и повысить территориальную доступность медпомощи, увеличить количество койко-мест в стационарах, приравнять нападение на медработника к нападению на сотрудника полиции.

Также участники форума просят более существенных индексаций пенсий.

Отметим, некоторые пенсионеры занимаются предпринимательством. У них есть потребность в государственной финансовой поддержке их деятельности, в льготах по налогам и страховым взносам, а также в обучении. Эта их просьба также была отражена в обращении участников форума.