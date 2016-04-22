Киев, 22 апреля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. На Украине прошли испытания боевой ракеты тактического назначения. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

topwar.ru Ракета тактического назначения

Сообщается, что испытания прошли в присутствии первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Он заявил, что украинская оборонная промышленность продолжает работать над созданием ракеты тактического назначения по заказу украинского военного ведомства.

«На сегодня одна из главных задач заключается в том, чтобы улучшить тактико-технические характеристики этого изделия, а также обеспечить полностью замкнутый цикл его производства в Украине», — отметил Гладковский.

Чиновник добавил, что проведенные очередные испытания подтверждают возможность украинской оборонной промышленности развиваться и совершенствовать имеющиеся технологии в тесном сотрудничестве с научными учреждениями.