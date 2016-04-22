Казань, 22 апреля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие чемпионата Европы по дзюдо после заседания Совета по физкультуре и спорту, но котором обсуждались вопросы развития отечественного хоккея, проведения чемпионата мира по хоккею в Москве в 2016 году и подготовки национальной сборной к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Открывая соревнования, президент сказал, что в России единоборства пользуются особой популярностью, в том числе и в Татарстане.

rsport.ru Владимир Путин объявил открытым чемпионат Европы по дзюдо в Казани

«Настоящую популярность в России, как и во многих других странах, приобрело и дзюдо», — сказал Путин, отметив, что «продвижению дзюдо в нашей стране в немалой степени способствуют стабильные высокие результаты, которые демонстрируют наши борцы».

Чемпионат Европы по дзюдо проводится Европейским союзом дзюдо ежегодно с 1951 года. Чемпионат 2016 года проходит с 21 по 24 апреля в Казани, на территории многофункционального спортивно-концертного комплекса «Татнефть-Арена». В соревнованиях участвуют 477 спортсменов из 46 стран, будут разыграны 16 комплектов наград.

В состав сборной России входят 28 мужчин и 16 женщин, среди которых 3 олимпийских чемпиона, 10 заслуженных мастеров спорта и 17 мастеров спорта международного класса. Спортсмены представляют 22 субъекта Российской Федерации.

Чемпионат в Казани является одним из финальных квалификационных этапов на летние Олимпийские игры в Рио‑де-Жанейро.