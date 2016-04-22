София, 22 апреля, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Болгарии приняли в окончательном чтении изменения в Избирательный кодекс, предусматривающие введение обязательного голосования на выборах для граждан, сообщает газета «Стандарт».

noi.md Голосование

В соответствии с законопроектом, первый пункт обновлённой редакции Избирательного кодекса гласит: «Голосование является обязательным, осуществляется лично избирателем и является проявлением его гражданского долга».

За неучастие в выборах предусматривается ответственность в виде штрафа в размере 50 левов (чуть более 25 евро) для работающих граждан, а для безработных — лишения пособия на три месяца. Для инвалидов и людей старше 80 лет санкций за отказ от голосования не предусмотрено.

По итогам трёх часовых дебатов законопроект поддержали 109 депутатов, 74 голосовали против и 10 парламентариев воздержались. Против поправок выступили депутаты от Болгарской социалистической партии и представляющего интересы турецкого меньшинства «Движения за права и свободы», которые назвали предложение антиконституционным и заявили о намерении обжаловать решение Народного собрания в Конституционном суде.

Депутаты от правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») также признают, что, вероятнее всего, принятое решение будет отменено Конституционным судом, и заявляют, что голосовали за законопроект, чтобы поддержать партнёров по Патриотическому фронту, которые инициировали поправки.

Отметим, что ранее против введения обязательного голосования в стране выступил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. «Тот, кто желает — пусть голосует. Это демократия», — отметил глава правительства, комментируя инициативу депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, внесение ряда поправок в Конституцию Болгарии, касающихся избирательных прав граждан, обсуждалось ещё Народным собранием предыдущего созыва, однако данные предложения не нашли поддержки.

В 2015 году президент Болгарии Росен Плевнелиев инициировал референдум по вопросу изменения избирательных прав. Гражданам станы предлагалось задать три вопроса: «Поддерживаете ли вы, чтобы часть народных представителей избиралась по мажоритарной избирательной системе?», «Поддерживаете ли вы введение обязательного голосования на выборах и национальных референдумах?», «Поддерживаете ли вы предоставление возможности избирателям голосовать дистанционно электронным способом при проведении выборов и референдумов?».

Однако в конечном итоге на референдум, который состоялся осенью минувшего года, был вынесен только вопрос о дистанционном голосовании электронным способом.