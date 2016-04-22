Москва, 22 апреля, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Парижское соглашение по климату подписали 175 государств. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

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Также Хак заявил, что 15 стран уже ратифицировали документ.

«Парижское соглашение в первый же день подписали 175 стран. Кроме того, 15 стран ратифицировали его», — заявил Хак.

Таким образом Парижское соглашение по климату побило рекорд Конвенции ООН по морскому праву. В 1982 году в ямайском городе Мотнего-Бей эту Конвенцию подписали 119 государств.

ИА REGNUM внимательно следит за судьбой нового международного соглашения по климату. Читайте все новости в этом сюжете:

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