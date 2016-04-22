Лондон, 22 апреля, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании считает, что именно его страна играла важную роль в обеспечении и поддержании режима санкций против Российской Федерации. Об этом он заявил сегодня, 22 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Бараком Хусейном Обамой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

Кэмерон заявил, что если бы не позиция Великобритании, то санкции против России возможно не были бы введены, если бы Соединенное королевство не было в Европейском Союзе. Британия играла очень важную роль и продолжает играть важную роль в обеспечении того, что санкции были введены и что они поддерживаются, считает Кэмерон.

«У нас общий интерес — обеспечивать, что у ЕС есть прочный подход по отношению к российской агрессии», — сказал британский премьер.

Также он подчеркнул, что в британо-американских интересах, чтобы «Европа была сильной против агрессии». Кэмерон добавил, что это невозможно осуществить, не будучи внутри ЕС «и потенциально имея ситуацию, при которой санкции не приняты».

Напомним, под давлением США Евросоюз ввел санкции в отношении России после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Запад считает, что Крым аннексирован Россией, а Москва напрямую участвует в гражданской войне на Украине. При этом никаких доказательств участия России в украинском конфликте Запад не предоставил. Санкции поддерживаются до сих пор.