Минск, 22 апреля, 2016, 22:55 — ИА Регнум. «По-моему, это всего лишь политические игрища внутри Польши и вокруг военного бюджета НАТО. Воевать Варшава вряд ли готова, а вот нагнетать обстановку чтобы получить дополнительные бонусы от Брюсселя и Вашингтона — на это польские бывшие товарищи завсегда готовы. К сожалению или к счастью, воинского пыла поляков хватает только на это», — отметил 22 апреля в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая заявление министра обороны Польши Антония Мацеревича о готовности увеличить численность польской армии на 50% и принять войска союзников по НАТО.

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«Поляки и раньше говорили о том, что хотели бы увеличить НАТОвский контингент у себя в стране, — отметил белорусский политолог. — Своих военных планов они тоже никогда не скрывали, заявляя о желании играть роль последнего бастиона на границе с Россией и под это просить деньги у ЕС и США».

По мнению эксперта, белорусам заявления из Польши можно было бы проигнорировать, однако «в рамках союза с Россией и международного авторитета, скорее всего, игнорировать уже не получится». Эксперт отметил: «Вполне вероятно, что теперь Александр Лукашенко потребует от Москвы ещё больше за возможность создать здесь авиабазу. Да и скорее всего и сам это предложит сделать в ближайшее время, кивая на действия прибалтов и поляков».

«В общем, всё что ни творится вокруг Белоруссии — всё только на пользу белорусскому президенту», — резюмировал Радов.