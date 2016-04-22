Минск, 22 апреля, 2016, 22:52 — ИА Регнум. В минской «Национальной школе красоты» проводится «фестиваль-конкурс «Этна Стыль» («Этно Стиль»), сообщают государственные СМИ Белоруссии.

ИА REGNUM

Организаторами выступили Мингорисполком, ГУО «Центр «Национальная школа красоты» при поддержке Минкультуры и Минторга постсоветской республики. «Этны Стыль» будет иметь продолжение — акцию «Этна кiрмаш» («Этно ярмарка»). Госинформагентство БелТА проинформировало: «Минский фестиваль-конкурс проводится в целях сохранения, развития и популяризации лучших традиций и достижений национальной культуры и искусства, приобщения к ним широких слоев населения, поддержки и повышения профессионального мастерства творческих специалистов, повышения творческой активности молодежи, развития и укрепления международного культурного сотрудничества».

Специалист по связям с общественностью ГУО «Центр «Национальная школа красоты» Павел Петрищев сообщил госинформагентству: «Как планируется, один из победителей конкурса сможет презентовать свою работу на международном уровне, а обладательница титула «Мисс Беларусь-2016» именно в этом наряде представит страну в номинации «Национальный костюм» на конкурсе «Мисс мира». Кроме того, спонсор фестиваля вручит автору лучшей, по его мнению, дизайнерской коллекции специальный приз».

Гостелеканал «ОНТ» также уделил внимание конкурсу «вышиванки», в котором принимают участие 16 дизайнеров и модельеров. «Победителей выберут представители модных домов, предприятий лёгкой промышленности, историки моды и культурологи», — сказано в сообщении. Имена экспертов и названия «модных домов» остались неизвестны.

«Я наблюдаю за странами-соседями нашими — Россия, Украина. Там также используют они орнаменты. У меня своё ателье, в которое приезжают люди, которые хотят сшить одежду именно с белорусским орнаментом для того, чтобы увезти куда-то к себе в свою страну и носить там. Недавно были партнёры из Москвы и с удовольствием забрали в дар нашу «вышиванку», и с гордостью одели — прямо не отходя, и гуляли по Минску, и сейчас гуляют в ней в Москве и шлют мне благодарности», — заявила в интервью гостелеканалу дизайнер Анастасия Фалькович.

Не остались в стороне от знакового мероприятия в Год культуры другие гостелеканалы, сайты госорганизаций и печатный орган Администрации президента Белоруссии — газета «Советская Белоруссия». Председатель жюри — он же председатель «Белорусского союза дизайнеров» Дмитрий Сурский заявил президентской газете: «Уровень коллекций достойный, но не все наряды можно носить. Важно, чтобы в одежде, выполненной в этно-стиле, было удобно выйти в город, на работу, на дискотеку, чтобы эти вещи можно было купить в магазине. Хотелось, чтобы авторы подумали над тем, как переосмыслить народные традиции, переработать их и сделать востребованными».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках объявленного Александром Лукашенко «Года культуры» Совмин Белоруссии принял «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры». Особое внимание в плане уделено политике «белорусизации», которую руководство постсоветской республики проводит на протяжении многих лет. Так, например, в разделе «Политическая культура. Воспитание патриотического самосознания граждан» значится «Организация и проведение праздника «День вышиванки» в городе Минске». Мероприятие (пункт 17 плана) намечено на июль, а ответственными исполнителями указаны Минкультуры, Мингорисполком и созданный властями в поддержку Александра Лукашенко «Белорусский республиканский союз молодёжи» (формально являющийся «общественным объединением», но имеющий особую строку в республиканском бюджете).