Москва, 22 апреля, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) может заняться расследованием инцидента между главным тренером пермского клуба «Амкар» Гаджи Гаджиевым и теперь уже бывшим игроком этого клуба болгарином Георги Пеевым. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил член комитета РФС по этике Андрей Созин, пишет sovsport.ru.

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Напомним, сегодня стало известно, что болгарский легионер разорвал свой контракт с «Амкаром» из-за конфликта с тренером Гаджиевым. Пеев рассказал, что Гаджиев к нему предвзято относится и несколько раз оскорбил его.

Конфликт обострился на кубковом матче с «Зенитом», который «Амкар» проиграл в серии пенальти.

«На мой взгляд, когда все слышали оскорбления, то предмет для разбирательства есть», — сказал Созин. Однако, он подчеркнул, что решение по этому вопросу принимает глава РФС Виталий Мутко. Пока такого решения не было.