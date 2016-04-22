Саранск, 22 апреля, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Мордовия планирует в 2016 году увеличить объемы строительства дорог. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в рамках встречи с представителем региона в Госдуме РФ, первым заместителем председателя комитета по транспорту Виталием Ефимовым, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Дорожные работы

В 2015 году в Мордовии было построено и реконструировано 90 км автодорог, в текущем году планируется построить 140 км дорог. Волков подчеркнул, что несмотря на все экономические трудности, республике удалось добиться увеличения дорожного финансирования.

В свою очередь Ефимов отметил, что в других регионах произошло сокращение объемов федеральной дорожной поддержки.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году Саранск реализует несколько масштабных дорожных проектов. Среди них — восточный обход столицы Мордовии, автодороги Светотехстрой — Химмаш и Светотехстрой — Юго-запад. Уже в этом году на строительстве автодороги от улицы Победы до улицы Гожувской предстоит освоить 600 млн рублей, из которых половину выделяет федеральный центр.

Кроме того, продолжится строительство и ремонт дорог в районах республики.