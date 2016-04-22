Берлин, 22 апреля, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она ошиблась и не должна была давать личную оценку скандальным стихам телеведущего Яна Бемермана про президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают местные СМИ.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Напомним, Бемерман в эфире германского телевидения прочитал оскорбительно-сатирическое стихотворение про Эрдогана. Турецкие власти была крайне озлоблены этим стихотворением и направило германскому правительству ноту протеста с требованием принять меры по отношению к Бемерману.

Меркель заявила, что германское правительство турецкую ноту удовлетворяет и инициирует расследование. При этом Меркель заявила, что стихотворение Бемермана было «осознанным оскорблением».

Теперь Меркель заявила, что ей не следовало так говорить. «Если оглянуться назад, то это было ошибкой», — сказала федеральный канцлер, пояснив, что таким образом возникло впечатление, что на развитие скандала повлияло её личное мнение.

При этом Меркель по-прежнему считает, что германское правительство не должно препятствовать началу уголовного преследования сатирика.