Москва, 22 апреля, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Социолог Илья Ухов продолжает свое расследование истории с продвижением «Акта Магнитского» в Конгрессе США. Вскрывающиеся подробности все более неблаговидны, поскольку демонстрируют прочную связку между лоббистскими структурами, работающими с Конгрессом США, и преступниками, имеющими проблемы с российским законом.

Конгресс США

«Мифология вокруг принятия «Акта Магнитского», которую активно создавал как руководитель фонда Hermitage Capital, так и нанятые им для информационного сопровождения этой истории внутри России разного рода оппозиционеры, включая Алексея Навального, своим обязательным элементом подразумевала наличие честных и всем сердцем жалеющих Россию американских конгрессменов. Однако, начав разоблачение лоббистских схем господина Браудера, останавливаться только на нём было бы просто непростительным, особенно с точки зрения интересов российского общества, которое должно знать, кто на самом деле стоит за антироссийской истерией на Западе.» — пишет Илья Ухов на своей странице в одной из социальных сетей.

Вторя часть исследования российского социолога посвящена непосредственному участию в продвижении «Акта Магнитского» в Конгрессе США Михаила Ходорковского и подконтрольных ему финансовых структур.

«Как известно, пик богатства и могущества Михаила Борисовича пришёлся на 2003 год, когда его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. Однако, несмотря на существенный срок, проведённый в местах лишения свободы и формальное дистанцирование от бизнес-сферы, в 2016 году Ходорковский попал в очередной ежегодный рейтинг российских миллиардеров с капиталом в 500 миллионов долларов США. — цитирует социолога ресурс Life.ru — Как оказалось, Ходорковский является частным инвестором и совладельцем компании Quadrum Global. Quadrum Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев которого администрация Майами-бич указала шесть трастов c острова Гернси. В числе их выгодоприобретателей помимо самого Ходорковского (Corbiere Trust) значатся его бывшие партнёры по ЮКОСу: Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust).»

Все выгодоприобретатели — тоже фигуранты рейтинга Forbes, как и Михаил Ходорковский, сообщают «Ведомости».

Поиск информации в открытых источниках показал, что офшорная компания Corbiere Trust, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, в 2011—2012 году активнейшим образом участвовала в лоббировании принятия конгрессом «Акта Магнитского».

«Кроме того, в 2011 году через упоминавшуюся в первой части расследования фирму APCO Worldwide (через которую работал и Уильям Браудер), возглавляемую членом попечительского совета Института современной России Павла ХодорковскогоМарджери Краус, компанией Ходорковского-старшего Corbiere Trust было выделено 70 тысяч долларов США на «продвижение демократических ценностей, верховенства права, независимой судебной системы, и бизнеса, и имущественных прав в России; поддержку прав человека и политических заключённых в России».

Помимо того, что Марджери Краус входит в руководство структур, прямо связанных с семьёй Ходорковских, она ещё осуществляет с 2003 года и пиар-поддержку «ЮКОСа» в Вашингтоне, войдя в Международный консультативный совет группы МЕНАТЕП.» — пишет Илья Ухов.

В ходе изучения отчётов на сайте Сената США всплыла ещё одна организация, через которую осуществлялось лоббирование принятия «Акта Магнитского».

Речь идёт о компании «Orion Strategies», которая получила в 2011 году 3 платежа по 45 тысяч долларов на общую сумму 135 тысяч долларов. Цель — S.1039 Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2011.

«Следует отметить, что со временем перекачивание средств из офшора, подконтрольного Михаилу Ходорковскому, на лоббирование принятия «Акта Магнитского» только усилилось. В 2012 году всё та же компания Orion Strategies получила от Corbiere Trust уже 4 платежа по 45 тыс. долларов каждый — и везде в качестве цели стоит «Акт Магнитского». — продолжает российский социолог.

«Какие же выводы можно сделать из представленных здесь фактов и первой части проведённого расследования, о которой я уже упоминал выше?

1. Раскрывается схема лоббирования принятия «Акта Магнитского», который, как оказалось, продвигал не только Уильям Браудер, но и непосредственно сам Михаил Ходорковский.

2. Сергей Магнитский никакой не юрист, а бухгалтер и аудитор, начавший давать показания против своего работодателя (Браудера). И это к вопросу о том, кому на самом деле была выгодна смерть бухгалтера Магнитского.

3. «Акт Магнитского» не состоятелен по причине его ангажированности (за его принятием стояли два мошенника, имеющие проблемы с Законом в РФ). В этой связи Конгрессу США было бы неплохо пересмотреть данный вопрос, поскольку наличие такого акта само по себе дискредитирует американских законодателей.» — завершает Илья Ухов публикацию очередной части своего расследования.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало об участии в продвижении «Акта Магнитского» Уильяма Браудера, руководителя фонда Hermitage Capitals, и единственного человека, по настоящему заинтересованного в смерти Сергея Магнитского.

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