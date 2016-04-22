Ижевск, 22 апреля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Вакантный мандат депутата Государственного совета Удмуртии достался главному врачу республиканского наркологического диспансера Татьяне Карловой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центризбиркома республики.

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Напомним, 29 марта депутаты регионального парламента поддержали заявление генерального директора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадия Кудрявцева, который досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Для замещения вакантного мандата региональный политсовет «Единой России» предложил кандидатуру Татьяны Карловой. ЦИК предложение партийцев поддержал.